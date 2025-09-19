Approvazione del regolamento recante le procedure relative alle sanzioni per la violazione degli obblighi di transizione digitale di cui all’articolo 18-bis del Codice dell’amministrazione digitale

GU Serie Generale n. 217 del 18-09-2025 comunicato dell'Agenzia per l'Italia Digitale

Nella GU Serie Generale n. 217 del 18-09-2025 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale al link: https://trasparenza.agid.gov.it/page/103/details/5447/approvazione-de l-regolamento-recante-le-procedure-di-contestazione-accertamento-segnalazione-e-irrogazione-delle-sanzioni-per-le-violazioni-degli-obbligh i-di-transizione-digitale-di-cui-allart-18-bis-del-codice-dellamministrazione-digitale.html e’ pubblicata la determina n. 190/2025 del 4 agosto 2025, con cui è stato approvato il Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di transizione digitale di cui all’art. 18-bis del Codice dell’amministrazione digitale.

