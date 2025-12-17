Approvate le nuove Linee Guida PIAO e i Manuali operativi per le amministrazioni

Il Ministro Zangrillo firma il decreto che introduce strumenti aggiornati per supportare Ministeri, Regioni, Comuni e Province nella programmazione e nel monitoraggio delle performance pubbliche.

Il Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo, ha firmato il decreto che approva le nuove Linee guida PIAO e i Manuali operativi destinati a Ministeri, Regioni, Comuni e Province. I documenti, elaborati dall’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, nascono da un lavoro partecipato e basato su evidenze, con analisi, monitoraggio e laboratori condivisi con le amministrazioni coinvolte.

Le Linee guida, rivolte a tutte le amministrazioni, definiscono un percorso articolato in sette fasi: dalle attività preparatorie e l’analisi strategica, fino alla definizione degli obiettivi di performance, sviluppo organizzativo, monitoraggio e aggiornamento del PIAO. Particolare attenzione è riservata ai ruoli dei soggetti coinvolti nel processo.

I Manuali operativi, declinati per tipologia di amministrazione, forniscono indicazioni pratiche per redigere il PIAO e il report di monitoraggio integrato. La struttura dei Manuali segue quella del PIAO, includendo capitoli corrispondenti a Sezioni e Sotto Sezioni definite dal DM 132/2022, e offrendo strumenti concreti come vademecum, guide alla programmazione, esempi di indicatori e buone pratiche.

Questi strumenti mirano a supportare le amministrazioni nel superamento delle criticità riscontrate nella prima attuazione del PIAO, garantendo maggiore chiarezza, coerenza e operatività nella gestione delle performance pubbliche.

