App IO: ora le notifiche SEND si leggono con un QR

Innovazione 28 Novembre 2025, di Redazione

L’ultimo aggiornamento dell’app semplifica l’accesso alle comunicazioni digitali, eliminando la necessità di inserire manualmente codici o conservare documenti cartacei.

L’app IO si arricchisce di una nuova funzione: è ora possibile visualizzare le notifiche inviate tramite SEND semplicemente inquadrando il QR presente sull’avviso cartaceo. Basta aprire l’app e avviare la scansione per accedere immediatamente alla notifica digitale, completa di tutte le informazioni utili.

Se la comunicazione prevede un pagamento, l’utente può saldarlo direttamente tramite IO o usando i canali PagoPA, grazie ai dati riportati nella notifica. La novità riduce i passaggi burocratici e rende più agevole la gestione delle comunicazioni a valore legale, equivalenti a una raccomandata tradizionale. In caso di mancato accesso tempestivo alla versione digitale, l’ente può comunque inviare la copia cartacea, ma la nuova funzione semplifica notevolmente l’accesso immediato ai documenti.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale dell’app IO.

