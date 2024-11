ANCI, il DFP e il ministro Zangrillo alla 41ª Assemblea annuale

Il Dipartimento della funzione pubblica (Dfp) partecipa alla 41ª Assemblea annuale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), in programma a Torino dal 20 al 22 novembre 2024 negli spazi espositivi del Lingotto Fiere (Via Nizza, 294). La manifestazione, dal titolo “Facciamo l’Italia, giorno per giorno”, vedrà la partecipazione, nella giornata inaugurale, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, sarà presente alla cerimonia di inaugurazione del 20 novembre e prenderà parte, giovedì 21 novembre, nell’ambito del programma principale in plenaria, al panel dedicato al tema “Facciamo… per Vittoria che lavora in un’Italia intelligente”.

Nel pomeriggio di giovedì 21 novembre, il Ministro Zangrillo avrà un incontro con i responsabili delle risorse umane e della formazione dei Comuni capoluogo di provincia – che segue quelli dei mesi scorsi – nella sala eventi dello stand del Dipartimento della funzione pubblica allestito nella zona espositiva del Lingotto Fiere dedicata all’Assemblea.

Quest’area informativa, caratterizzata da illustrazioni, loghi istituzionali e video esplicativi, è pensata per raccontare in modo interattivo i programmi, le iniziative e le piattaforme per una Pubblica Amministrazione innovativa, semplice ed efficiente, concentrata sulla valorizzazione del capitale umano e sui nuovi percorsi veloci e trasparenti per il reclutamento del personale. Specifiche postazioni di accoglienza al pubblico, presso lo stand, saranno dedicate al Portale del Reclutamento inPA, a Syllabus, la rinnovata piattaforma di formazione dedicata al capitale delle PA, e alla digitalizzazione dei SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) progetto che è entrato nel vivo con lo stanziamento di 30 mln. a favore di Comuni e Regioni per la creazione di un ecosistema digitale interoperabile. Sarà inoltre possibile conoscere da vicino gli interventi attuati per il rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano (Napoli), nonché l’innovativo progetto per “La gestione strategica delle Risorse umane per creare Valore pubblico”, realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito del PNRR.

Sarà l’occasione per fare il punto sulla semplificazione di 600 procedure entro il 2026, secondo quanto stabilito dallo stesso PNRR, e sulle iniziative messe in campo per i piccoli Comuni, quali il Fondo Assunzioni e il relativo Contributo per i Segretari comunali, il Progetto Fast per il supporto alla transizione digitale su scala locale, e il Progetto PICCOLI che vede l’ANCI come centro di competenza nazionale per la progettazione partecipata e per la realizzazione delle azioni previste per supportare i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti nei processi di rafforzamento amministrativo. A seguire, il programma degli eventi che vede coinvolto il Dipartimento della funzione pubblica:

21 novembre 2024

Ore 10.00 Prima pillola manageriale: la direttiva del Ministro PA del 28 novembre 2023

Ore 11.00 Il portale inPA: le funzionalità per la digitalizzazione dei concorsi e le opportunità per PA e cittadini

Ore 12.00 Semplificare l’Italia: il futuro degli sportelli unici

Ore 14.00 Seconda pillola manageriale: Capacità di andare oltre gli schemi

Ore 15.00 PNRR e formazione: strategie e strumenti

Ore 17.00 Terza pillola manageriale: Capacità di far accadere le cose e agire velocemente

Ore 18.00 Il Ministro Zangrillo incontra i responsabili del personale

22 novembre 2024

Ore 9.30 Quarta pillola manageriale: Capacità di gestire le persone e riconoscere gli altri

Ore 10.30 Competenze e valore pubblico: il Toolkit per la gestione strategica delle risorse umane

Ore 11.30 Il PIAO: la sfida della semplificazione

Ore 13.00 Quinta pillola manageriale: Capacità di essere un esempio

