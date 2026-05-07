Amministrative 2026: le regole per il calcolo dei voti e la proclamazione

La pubblicazione n. 3 del Ministero dell’Interno non è solo un vademecum burocratico, ma il cardine procedurale che garantisce la legittimità democratica delle elezioni amministrative. Il documento definisce con precisione chirurgica i poteri, i tempi e le formule matematiche che l’Ufficio centrale deve applicare per tradurre le schede elettorali in cariche istituzionali.

La struttura e i poteri dell’Ufficio centrale

L’Ufficio centrale si insedia presso il tribunale competente subito dopo la chiusura dei verbali di sezione. È un organo con funzioni di controllo e riepilogo, presieduto da un magistrato affiancato da sei esperti elettorali.

Una delle prerogative più rilevanti è il potere surrogatorio: se una sezione elettorale non riesce a terminare lo scrutinio nei tempi di legge, l’Ufficio centrale acquisisce i plichi e completa le operazioni di spoglio direttamente. Tuttavia, l’Ufficio non ha il potere di riesaminare il merito delle schede già scrutinate: deve limitarsi a registrare i dati ufficiali riportati nei verbali di sezione, decidendo solo su eventuali contestazioni pendenti.

Il percorso verso la carica di sindaco

La pubblicazione chiarisce i due scenari possibili per l’elezione del capo dell’amministrazione:

Elezione al primo turno: avviene se un candidato ottiene il 50% più uno dei voti validi. Turno di ballottaggio: se nessuno raggiunge la soglia, i due candidati più votati tornano alle urne dopo due settimane. In caso di perfetta parità, il criterio di ammissione al ballottaggio premia la coalizione con la cifra elettorale più alta o, in ultima istanza, il candidato più anziano.

Un passaggio cruciale, spesso sottovalutato, è la verifica post-voto dell’incandidabilità. Ai sensi del d.lgs. 235/2012 (Legge Severino), l’Ufficio deve accertare che non siano sopravvenute sentenze definitive che impediscano la proclamazione, anche se il candidato ha già ottenuto la maggioranza dei voti.

La matematica del consiglio: sbarramento e riparto

Il cuore tecnico del documento risiede nella determinazione della composizione del consiglio comunale. Il processo segue tappe rigide:

Il Quorum del 3%: prima di ogni calcolo, vengono escluse dal riparto le liste che non hanno raggiunto il 3% dei voti validi (salvo appartengano a coalizioni che hanno superato tale soglia complessivamente).

prima di ogni calcolo, vengono escluse dal riparto le liste che non hanno raggiunto il 3% dei voti validi (salvo appartengano a coalizioni che hanno superato tale soglia complessivamente). Il Metodo D’Hondt: per assegnare i seggi, la cifra elettorale di ogni lista viene divisa progressivamente per 1, 2, 3, ecc., fino al numero totale dei consiglieri da eleggere. I risultati (quozienti) vengono ordinati in modo decrescente per assegnare i posti disponibili.

per assegnare i seggi, la cifra elettorale di ogni lista viene divisa progressivamente per 1, 2, 3, ecc., fino al numero totale dei consiglieri da eleggere. I risultati (quozienti) vengono ordinati in modo decrescente per assegnare i posti disponibili. La Cifra Individuale: per stabilire chi, all’interno di una lista, entrerà effettivamente in consiglio, si calcola la “cifra individuale”. Questa è data dalla somma dei voti di lista più le preferenze espresse per il singolo candidato.

Il premio di maggioranza e la stabilità

Per evitare situazioni di stallo politico, la legge prevede il premio di maggioranza. Se il sindaco eletto è collegato a liste che hanno ottenuto almeno il 40% dei voti (ma non il 60% dei seggi), scatta un meccanismo che assegna d’ufficio il 60% dei posti in consiglio alla coalizione vincente.

Tuttavia, esiste una clausola di salvaguardia: il premio non viene assegnato se un’altra coalizione di liste ha superato il 50% dei voti validi al primo turno. In questo scenario, si verifica la cosiddetta “anatra zoppa”, dove il sindaco eletto si trova a governare con un consiglio a maggioranza avversa.

Pubblicazione n.3 – Amministrative – Ed.2026