Al via la nuova rubrica Rai Gr Parlamento-Anci: “Fuori dal Comune” mette in luce le eccellenze dei comuni italiani

Prende il via domani, sabato, sulle frequenze di Rai Gr Parlamento, la nuova rubrica radiofonica settimanale intitolata “Fuori dal Comune“. Nata dalla collaborazione tra l’emittente e l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), la trasmissione si propone di raccontare le buone pratiche e le eccellenze promosse dai Comuni a beneficio delle loro comunità.

L’appuntamento è fisso ogni sabato dalle 11:00 alle 11:45.

La rubrica tratterà un ampio ventaglio di temi: dal turismo alla raccolta differenziata, dalle iniziative economiche locali alla scuola. Un focus particolare sarà dedicato alla valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne per contrastare lo spopolamento, oltre alle tipicità e alle eccellenze diffuse su tutto il territorio nazionale.

La prima puntata, condotta dal condirettore di Radio Uno Stefano Mensurati, sarà interamente dedicata al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e all’impatto che i progetti finanziati stanno avendo nei piccoli Comuni.

Saranno presentati tre casi esemplari (uno per Nord, Centro e Sud) che hanno già trasformato i rispettivi territori. Interverranno i sindaci:

Michele Leon (San Giorgio della Richinvelda, Pordenone)

Emiliano Bozzelli (San Vito Chietino, Chieti)

Marcello Catanzaro (Isnello, Palermo)

Per un inquadramento generale sull’azione dei Comuni, il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, dialogherà con Gioacchino Lavanco, ordinario di Psicologia di Comunità all’università degli Studi di Palermo.

Tutte le puntate di “Fuori dal Comune” saranno disponibili per l’ascolto in qualsiasi momento sul sito www.raiplaysound.it/grparlamento.