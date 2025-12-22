Al via il Fascicolo digitale del personale scolastico: più trasparenza e servizi per docenti e ATA

Innovazione 22 Dicembre 2025, di Redazione

Il Ministero dell’Istruzione lancia la nuova piattaforma online che permette di consultare in modo semplice e sicuro il proprio percorso professionale, con l’obiettivo di semplificare procedure e potenziare i servizi entro il 2026

Da oggi il personale scolastico può accedere al “Fascicolo digitale del personale scolastico”, la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito che consente di consultare online, in modo semplice e sicuro, informazioni sul proprio percorso professionale. La piattaforma raccoglie dati anagrafici, informazioni sul ruolo, titolarità e servizio prestato, e per i docenti include anche i titoli autodichiarati nei concorsi a partire dal 2020.

Il servizio, attualmente in fase sperimentale, sarà pienamente operativo entro giugno 2026 e prevede un ampliamento dei dati disponibili entro marzo dello stesso anno, includendo tutte le categorie del personale scolastico. La piattaforma sarà progressivamente arricchita con nuove funzionalità e servizi, con l’obiettivo di semplificare procedure fondamentali, come quelle relative alla mobilità dei docenti.

“Il Fascicolo digitale rappresenta un primo passo verso una gestione più efficiente e moderna della scuola – ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara –. È uno strumento pensato per chi lavora quotidianamente nelle istituzioni scolastiche e che ci permetterà di migliorare progressivamente i servizi.”

Il progetto nasce nell’ambito del percorso di semplificazione del Ministero, sviluppato in collaborazione con le organizzazioni sindacali attraverso gruppi di lavoro dedicati.

Maggiori informazioni sul sito del MIM

