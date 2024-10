Agrigento redige il primo atto di matrimonio completamente digitale

Il Comune di Agrigento ha celebrato il primo matrimonio con atto redatto in modalità digitale: si tratta dell’ultima innovazione introdotta dall’Ente che ha predisposto, per tutti i servizi resi dagli Uffici dello Stato Civile, l’erogazione in modalità digitale con indubbi vantaggi per i cittadini. Dal 24 ottobre i servizi resi dagli Uffici dello Stato Civile del Comune di Agrigento verranno erogati in modalità digitale con grandi vantaggi per l’utenza. Lo comunicano gli Assessori Marco Vullo con delega ai servizi Digitali e Gioacchino Alfano con delega ai servizi demografici.

Il passaggio allo Stato Civile Digitale garantirà nell’Anagrafe Nazionale dello Stato Civile l’acquisizione, la produzione, la registrazione e il mantenimento di tutti i dati e gli atti previsti dall’ordinamento riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte.

Verrà anche resa efficiente la gestione dell’archivio corrente e dell’archivio di deposito in osservanza a quanto disposto dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Lo Stato Civile digitale permette di eseguire le annotazioni sugli atti di stato civile in modalità telematica, evitando la comunicazione degli atti tra Comuni, e riducendo quindi gli adempimenti degli operatori e, con lo stesso sistema, sono digitalizzate le comunicazioni rivolte agli Ufficiali di Anagrafe, per l’aggiornamento di competenza. A partire dalla data di adesione, l’annotazione viene gestita attraverso un sistema di etichette create da ANSC e apposte sull’atto cartaceo.

Anche per i cittadini ci sono numerosi vantaggi, a iniziare dall’accessibilità: i certificati saranno sempre disponibili online, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e rilasciati in tempi rapidi, senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello.

Fonte: comune di Agrigento