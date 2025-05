AgID, Smarter Italy: pubblicato il bando di appalto innovativo sulla valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale

Con una nota pubblicata sul proprio sito l’Agenzia per l’Italia Digitale ha annunciato la pubblicazione del bando di gara per l’appalto pre-commerciale “Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”, del valore complessivo di 10 milioni di euro.

L’iniziativa è finanziata dal Programma Operativo Complementare (POC) “Ricerca e Innovazione 2014-2020” del Ministero dell’Università e della Ricerca ed è promossa nell’ambito del programma di valorizzazione degli appalti innovativi “Smarter Italy”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

L’oggetto dell’appalto – si legge nella nota – è l’esecuzione di un progetto di ricerca e sviluppo finalizzato all’ideazione e realizzazione pre-commerciale di soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche, attraverso la creazione o la valorizzazione di destinazioni turistico-culturali.

Il PCP (Pre-Commercial Procurement) sulla valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale è un appalto multifase e multiaggiudicatario. AgID svolge il ruolo di centrale di committenza pre-commerciale.

Nella Fase I sono disposizione circa 3 milioni di euro per un massimo di otto soggetti aggiudicatari. Nelle fasi successive, durante le quali avverrà la sperimentazione delle soluzioni innovative proposte, i concorrenti selezionati a partire dagli 8 aggiudicatari iniziali, proseguiranno il percorso con il restante budget previsto dall’appalto.

Tutti i soggetti interessati possono proporre il proprio progetto presentando offerta tecnico-economica entro e non oltre le ore 13.00 del 16 giugno 2025. Il bando e tutta la documentazione utile sono consultabili sul sito di AgID in questa pagina.

Fonte: AgID