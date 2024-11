AgID: Internet Governance Forum Italia 2024 in programma a Roma il 5 e 6 dicembre

Intelligenza artificiale, competenze digitali e digital divide, disinformazione, cybersecurity e protezione dei minori in rete: saranno questi i principali argomenti oggetto di dibattito nel corso dell’Internet Governance Forum Italia 2024 che si svolgerà il 5 e 6 dicembre 2024 presso la sede di AgID, a Roma. Lo rende noto AgID in un comunicato pubblicato sul proprio sito. L’iniziativa nazionale è organizzata in modalità ibrida, per cui sarà possibile partecipare sia in presenza che da remoto tramite una piattaforma di videoconferenza.

IGF Italia, la cui edizione 2024 è intitolata “L’internet che vorrei. Costruiamo insieme il nostro futuro digitale”, è un evento annuale, organizzato dal Comitato IGF Italia, che promuove e facilita il confronto e il dibattito tra i soggetti interessati alle politiche di gestione ed evoluzione di Internet e del digitale, privilegiando nel dibattito, oltre agli aspetti tecnici anche quelli economici e sociali.

Prenderanno parte all’evento anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, Alessio Butti e il Direttore Generale della DG-Connect (Commissione Europea), Roberto Viola. Inoltre, in collegamento da Ginevra, la Presidentessa del MAG, Carol Roach, il coordinatore del Segretariato IGF, Chengetai Masango, e la coordinatrice delle NRIs (National Regional and Youth Initiatives), Anja Gengo, offriranno una panoramica delle principali sfide e attività in corso.

IGF è stato istituito nel 2006 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ed è la piattaforma di dibattito di riferimento per la discussione mondiale sulla governance di internet e del digitale. Adotta e promuove principi di apertura, trasparenza, inclusione, un approccio bottom-up e non commerciale e un modello multi-stakeholder.

IGF Italia, il forum nazionale istituito nel 2008, opera in conformità ai principi indicati dalle Nazioni Unite e in stretta collaborazione con IGF (ONU). Il Comitato di IGF Italia, istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, organizza l’evento annuale attraverso processi aperti, trasparenti e inclusivi e consultazioni pubbliche aperte a tutti, con l’obiettivo di raccogliere contributi dalla comunità italiana utili alla definizione del programma e quindi dei temi che saranno oggetto di dibattito nel corso del forum.

L’IGF Italia 2024 si terrà giovedì 5 e venerdì 6 dicembre. La giornata del 5 si svolgerà a Roma, presso la sede di AgID, dalle ore 13.00 alle ore 18.30. Sarà tuttavia possibile partecipare anche da remoto collegandosi attraverso una piattaforma online. Venerdì 6, invece, il forum si svolgerà interamente online, in videoconferenza.

Per partecipare a una sola o a entrambe le giornate è necessario registrarsi, tramite i seguenti link:

Iscrizione giornata del 5 dicembre 2024

Iscrizione giornata del 6 dicembre 2024

Consulta e scarica il programma completo dell’evento.

Fonte: AgID