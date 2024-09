Agid, è online il servizio di help desk per il progetto SUAP

L’Agenzia per l’Italia Digitale – si legge in un comunicato pubblicato sul sito AGID – ha introdotto un servizio di supporto online per assistere le pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo di adeguamento delle proprie componenti informatiche alle Specifiche tecniche di interoperabilità dei SUAP. Il portale rappresenta uno strumento essenziale per dare risposte chiare e precise per facilitare la corretta implementazione dei sistemi SUAP rispetto a quanto previsto dalle Specifiche tecniche e dal Modello di Interoperabilità della Pubblica Amministrazione (MoDI). Il processo di apertura delle richieste è stato progettato per agevolare una comunicazione chiara ed efficiente, facilitando l’invio di una risposta tempestiva da parte di AgID, ed è raggiungibile al seguente link: https://uniticket.agid.gov.it.

Digitalizzazione delle procedure SUAP: il ruolo di AgID

Lo Sportello Unico delle attività produttive rappresenta il punto di contatto per imprese, professionisti e cittadini con la Pubblica Amministrazione, nell’ambito degli adempimenti previsti per le attività produttive.

Il Gruppo Tecnico coordinato da AgID ha il compito di redigere e aggiornare le specifiche tecniche di interoperabilità per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutte le autorità competenti coinvolte nei procedimenti presentati dalle imprese in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale, ANCI, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e Unioncamere.

Nell’ambito del progetto PNRR finanziato dal sub-investimento 2.2.3 M1 – C1, di cui il Dipartimento della Funzione Pubblica è Amministrazione titolare, volto a supportare la realizzazione di un ecosistema digitale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e per l’edilizia (SUE), che assicuri le comunicazione machine-to-machine tra i sistemi ICT delle amministrazioni interessate, l’Agenzia fornisce un supporto tecnico-informativo. Infatti, grazie alla condivisione delle conoscenze e dell’esperienza maturata nel campo, AgID sostiene l’adeguamento delle soluzioni informatiche SUAP alle Specifiche Tecniche, al fine di fornire una corretta interpretazione delle stesse durante la fase di realizzazione degli interventi.

Con l’introduzione di questo nuovo strumento di e-ticketing, l’Agenzia dimostra il suo impegno nel migliorare continuamente i servizi offerti e nel supportare le amministrazioni e le imprese.

Come accedere al portale

Per agevolare gli utenti nella fruizione del portale, è disponibile un manuale dedicato in cui sono illustrate le modalità di accesso alla piattaforma e di gestione delle richieste. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il team SUAP all’indirizzo: supportosuap@agid.gov.it.

Fonte: AGID