Aggiornamento degli importi per risarcimento danni da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

In GU Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025 è stato pubblicato il Decreto 18 luglio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante “Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – Anno 2025“.

A norma dell’art. 1 del provvedimento è previsto che a decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi indicati nel comma 1, dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 luglio 2024, sono aggiornati nelle seguenti misure:

a) novecentosessantatre euro e quaranta centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

b) cinquantasei euro e diciotto centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Fonte: Gazzetta Ufficiale