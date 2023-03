AGEA, aperta la campagna PAC 2023-2027

A sostegno delle aziende agricole, che attraversano un momento difficile a causa della grave siccità, è partita la raccolta della domanda unica della campagna 2023 che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti diretti previsti dalla nuova politica agricola comune 2023-27.

Le aziende agricole potranno, attraverso i sistemi informatici o recandosi in un Centro di Assistenza Agricola di riferimento presentare la domanda per accedere ai sostegni di base al reddito. Un’occasione importante anche per i giovani, che avranno finanziamenti specifici, oltre ad incentivi per la creazione di nuove aziende. Un’immissione importante di liquidità per il sistema nazionale agricolo, con l’ erogazione di 37, 5 miliardi di euro in cinque anni.

La Nuova PAC 23-27 si pone come obiettivo principale di rafforzare il contributo dell’agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell’UE, inoltre punta a fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensioni ed a consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell’adattamento delle misure alle condizioni locali. Le domande potranno essere presentate entro il 15 di maggio.

Fonte: MASAF