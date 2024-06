Fondo acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti nonchè per abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale

In GU Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2024 pubblicato il Decreto 4 giugno 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante l'”Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213“.

Il decreto reca le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessita’ e di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante, di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l’anno 2024.

A norma del primo comma dell’art. 2 del decreto beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente decreto:



a. iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);



b. titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita’, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il comma 2 dello stesso articolo 2 prevede le esclusioni dal beneficio.

Fonte: Gazzetta Ufficiale