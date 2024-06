Affidamento minori comunità familiare o istituti. Pubblicato riparto contributo Dl anticipi

Si rende noto che è stato pubblicato sulla GU dell’ 11 giugno 2024 il Decreto del 26 aprile 2024 del Ministero dell’Interno, attuativo dell’art. 21 del DL Anticipi (Decreto Legge del 18 ottobre 2023, n. 145), recante misure in materia di immigrazione e sicurezza.

Il DM, recante il riparto del Fondo di euro 46,859 milioni per l’anno 2023 previsto dall’ art. 21 del Dl n. 145/2023, prevede che possano accedere al Fondo, nel limite complessivo di 1 milione di euro per il 2023 e per un contributo massimo di 200 mila euro per ciascun ente, i Comuni – elencati nell’Allegato al decreto – che abbiano assunto dal 1° gennaio al 19 ottobre 2023 impegni di spesa per l’affidamento di minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell’autorità giudiziaria, per un importo superiore a quanto spettante per il 2023 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

I Comuni interessati dovranno presentare l’attestazione di tali impegni di spesa sull’apposito modello informatico, presente nell’ Area certificati del sito del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero.

Il modello sarà disponibile a partire dal 26 giugno e dovrà essere trasmesso entro le ore 12:00 del 27 luglio .

Fonte: ANCI