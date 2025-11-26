Adolescenza in periferia: tra sogni e ostacoli

Cultura 26 Novembre 2025, di Redazione

L’indagine “Vivere da adolescenti in Italia” evidenzia come i giovani delle periferie affrontino più difficoltà, ma coltivino desideri concreti e speranza per il futuro. Famiglia, amicizia e benessere personale restano al centro delle loro priorità.

Presentata l’indagine “Vivere da adolescenti in Italia”, promossa da Con i bambini e realizzata da Demopolis, che ha ascoltato direttamente ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni. L’analisi mette in luce differenze significative tra chi vive in periferie e quartieri più fragili e chi invece abita in aree con maggiori risorse.

Nei contesti più difficili gli adolescenti non solo trovano minori opportunità di sport, attività culturali e relazioni tra pari, ma registrano anche un deficit di fiducia verso il futuro e verso gli altri. Se a livello nazionale un terzo dei giovani guarda al futuro con pessimismo, nelle periferie il dato sale al 43%. Molti trascorrono il tempo libero a casa e denunciano spazi di socialità insufficienti: solo il 36% dichiara di poter incontrare amici nel quartiere, contro il 61% dei coetanei in aree più centrali.

Nonostante le difficoltà, la ricerca mostra come i ragazzi continuino a coltivare sogni concreti. Oltre a desiderare benessere e realizzazione personale, un quarto ambisce a diventare medico, mentre molti sognano carriere nelle professioni sanitarie, nell’insegnamento o come influencer. La famiglia e l’amicizia restano i valori principali, seguiti dal benessere psicologico e dall’amore.

Per contrastare le disuguaglianze educative e sociali, Con i bambini ha lanciato iniziative mirate nelle periferie, coinvolgendo scuole, centri sportivi, istituzioni e famiglie, con l’obiettivo di costruire opportunità e ridare fiducia ai giovani. L’indagine evidenzia inoltre che gli italiani ritengono fondamentale il ruolo dell’intera comunità nella crescita dei minori: l’81% considera la responsabilità condivisa tra scuola, famiglie e società.

Scarica il rapporto

