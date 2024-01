In GU Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2024 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Minitri dell’ 8 gennaio 2024 recante l”Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2023“.

A norma dell’art.1 è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2023, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2022, sono incrementate in misura pari allo 0,98 per cento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale