ACN: termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale e ulteriori informazioni afferenti il NIS

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 178 del 2 agosto 2025 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale informa che con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prot. n. 283727 del 22 luglio 2025, è stato adottato il decreto recante «Termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale, nonché ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimento di designazione dei rappresentanti NIS sul territorio nazionale».



Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del predetto decreto, ne è disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (http://www.acn.gov.it), sui siti web istituzionali delle Autorità di settore NIS.

Fonte: Gazzetta Ufficiale