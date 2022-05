A Vicenza la prossima tappa dei Dialoghi di Italia Domani

Vicenza la prossima tappa di “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR.

L’evento si svolgerà lunedì 16 maggio, alle 11, presso il Ridotto del Teatro Comunale, con la partecipazione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, Marco Leonardi, e del Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco; interverrà il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

L’incontro si concentrerà sui progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse, la seconda parte sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese. Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione: clicca qui. Diretta streaming sull’homepage di Italiadomani, FB e il canale Youtube del Comune di Vicenza.