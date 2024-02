PNRR, aggiornate le FAQ DNSH di carattere generale

E’ stata pubblicata nella sezione del portale dedicata al DNSH https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/dnsh.html la FAQ Se si risponde “NO” o “NON APPLICABILE” a uno o più vincoli delle check list di controllo DNSH, il principio risulta comunque verificato?”

La FAQ propone un orientamento alle Amministrazioni titolari e ai soggetti attuatori su come compilare in maniera esaustiva le liste di controllo per la conformità ai requisiti DNSH e come interpretarne i risultati.

Resta in ogni caso alle Amministrazioni titolari la valutazione delle liste di controllo compilate e la conseguente decisione ultima su quali interventi portare a rendicontazione.

Fonte: Italia Domani