Webinar il 31 luglio sul rispetto del principio DNSH nelle “piccole e medie opere”

Lunedì 31 luglio 2023 (11:30-13:00) si terrà il seminario Le novità sull’applicazione del principio DNSH nelle “piccole e medie opere” PNRR, prosegue il ciclo di webinar della Fondazione Ifel, in collaborazione con il MEF, rivolto agli enti locali sul rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm).

Il modulo formativo ha lo scopo di illustrare un percorso semplificato per la corretta verifica e applicazione del suddetto principio di salvaguardia ambientale nell’attuazione degli investimenti per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni (piccole e medie opere) finanziati dalla misura M2C4I2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nel corso del webinar, realizzato anche in collaborazione con il Ministero dell’Interno, amministrazione titolare dell’investimento, verranno illustrate le nuove check list adottate, che dovranno essere compilate dai responsabili di progetto (RUP) per assicurare la corretta attuazione del principio DNSH. Per registrarti al webinar vai al link Catalogo Eventi – Le novità sull’applicazione del principio DNSH nelle “piccole e medie opere” PNRR (fondazioneifel.it).

Fonte: ITALIA DOMANI