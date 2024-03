Italia Domani: il catalogo open data si arricchisce di nuovi dataset

Il catalogo open data continua ad ampliarsi con nuovi dataset e ad aggiornarsi tenendo conto della riprogrammazione del Piano, approvata definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea, l’8 dicembre 2023.

Il Catalogo Open Data, rappresentando la prima pubblicazione successiva alla revisione del PNRR, è stato oggetto di un aggiornamento dei propri dataset e metadati correlati. Tiene conto delle modifiche apportate con la riprogrammazione, escludendo, nell’attuale pubblicazione, i progetti delle misure e submisure non più finanziate con risorse PNRR. In questa pubblicazione è stato introdotto il nuovo dataset sulle Procedure di attivazione che raccoglie gli atti o le iniziative amministrative che devono essere adottate per l’ individuazione dei progetti da finanziare.

Ad aprile saranno disponibili versioni aggiornate dei dataset già pubblicati e nuovi open data, tra cui l’iter di progetto con il dettaglio sull’avanzamento procedurale dei progetti, alla luce degli adempimenti previsti dall’articolo 2 del Decreto-legge 19 del 2 marzo 2024. Vai al Catalogo Open data per saperne di più.

FONTE: Italia Domani