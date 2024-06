3 luglio 2024, Webinar “L’integrazione della piattaforma notifiche digitali (Send) nei processi della Polizia locale”

La Piattaforma Notifiche Digitali SEND di cui all’art. 26 del DL 76/2020 s.m.i. garantisce un servizio di notificazione, a valore legale, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di notificare atti amministrativi a persone fisiche e giuridiche. SEND semplifica la gestione per la Pubblica Amministrazione mittente, che deve occuparsi del solo deposito in piattaforma dell’atto da notificare, e si occupa di processare la notifica scegliendo il miglior percorso di notificazione (sia esso digitale e/o analogico) tra quelli stabiliti dalla normativa. Il webinar si prefigge di approfondire le caratteristiche della Piattaforma e le relative modalità di adesione, di dare evidenza delle opportunità legate all’Avviso Misura 1.4.5 (Missione 1 Componente 1 del PNRR), di fare un focus sugli impatti che l’utilizzo della Piattaforma può generare nell’operatività della Polizia locale in termini di semplificazione e razionalizzazione dei processi.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A



PROGRAMMA – mercoledì 3 luglio 2024, ore 10

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

INTERVENGONO

Dott. Franco Minucci, Amministratore Unico Anci Digitale

Dott. Antonio Ragonesi, Resp. Area Sicurezza e Legalità ANCI

Dott.ssa Federica Amoroso, Senior Account Manager PagoPA S.p.A.

QUESTION TIME

I PROSSIMI WEBINAR DEL CICLO POLIZIE LOCALI

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI VEICOLI ESTERI E IL REGISTRO DEI VEICOLI ESTERI (REVE)

Data da definire

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.

