250 milioni per rilanciare gli impianti sportivi pubblici

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (ICSC) mette a disposizione degli enti locali un plafond da 250 milioni di euro per sostenere la costruzione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici. L’iniziativa, chiamata “Sport Missione Comune 2026”, offre mutui a tasso fisso con integrale abbattimento degli interessi fino a dieci anni, con possibilità di estendere i piani di rimborso fino a 25 anni.

Il progetto si rivolge a Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni e include un servizio di valutazione dell’impatto sociale e ambientale degli interventi, tramite misurazione del Social Return on Investment (SROI) e attribuzione di un Rating ESG.

Secondo Antonella Baldino, amministratrice delegata di ICSC, l’obiettivo è attivare investimenti complessivi superiori a 600 milioni di euro, rafforzando la funzione dello sport nella transizione sostenibile delle comunità e sostenendo in particolare le aree più fragili e il Mezzogiorno. L’iniziativa completa e integra i programmi nazionali e regionali, dal Bando “Sport e Periferie” al PNRR, contribuendo alla piena realizzazione dei piani finanziari necessari per le opere.

Il termine per accedere ai finanziamenti è fissato al 30 settembre 2026.

Maggiori informazioni nella nota del Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A