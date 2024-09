24 settembre 2024, Webinar “L‘innovazione quale leva per l’efficientamento delle organizzazioni pubbliche”

Per poter affrontare le nuove sfide emergenti è necessario aprirsi ad una cultura del cambiamento, anche nell’ambito delle strutture delle organizzazioni pubbliche.

In un contesto in continuo mutamento è infatti indispensabile costruire nuove condizioni anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione, rendendola una comunità di innovazione.

Il webinar intende così descrivere ed osservare la Pubblica Amministrazione da un punto di vista inusuale, avvicinandola sempre più a nuove prospettive e modalità di lavoro.

L'evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l'ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde.



PROGRAMMA – martedì 24 settembre 2024, ore 10

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Michele Fatibene, Esperto Anci Risponde

Come intendere ed approcciare all’innovazione

Come governare il cambiamento nella PA

La Pubblica Amministrazione come comunità di innovazione

La gestione dell’organizzazione e degli stakeholders: elementi introduttivi

RISPOSTE AI QUESITI

CONCLUSIONE DEI LAVORI

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.

