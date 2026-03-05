1,45 milioni contro la povertà educativa: partono i progetti FSC

Oltre 1,45 milioni di euro saranno trasferiti ai soggetti capofila dei progetti finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), grazie al Decreto n. 80 del 4 marzo 2026, secondo l’articolo 246 del DL n. 34/2020. Il provvedimento riguarda cinque richieste presentate ai sensi del DDG n. 72/22 e tre del DDG n. 73/22, come riportato nell’Allegato 1.

I fondi sosterranno interventi concreti per ridurre la povertà educativa, prevenire l’abbandono scolastico e favorire opportunità formative nei territori più fragili. L’iniziativa punta a rafforzare l’inclusione sociale, coinvolgendo istituzioni e organizzazioni locali nel garantire pari opportunità di crescita e sviluppo per bambini e adolescenti.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento per le politiche di coesione