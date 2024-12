Welfare, prime indicazioni operative delle funzionalità SIISL per i beneficiari NASpI e DIS-COLL

Oggi 18 dicembre 2024 la piattaforma SIISL apre a cittadini e imprese. Il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) evolve e si trasforma in un innovativo marketplace del lavoro, segnando un passo importante verso una maggiore inclusione sociale e lavorativa. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni operative delle funzionalità SIISL per i beneficiari NASpI e DIS-COLL. Dal 24 novembre 2024, infatti, tutti i cittadini beneficiari di NASpI e DIS-COLL sono iscritti d’ufficio al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), la piattaforma digitale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestita da INPS.

Nella fase di prima applicazione, l’iscrizione in automatico – si legge nella nota – è prevista per chi ha presentato la domanda dal 24 novembre a partire dal primo pagamento disposto dall’INPS. Un sms informa il beneficiario dell’avvenuta iscrizione.

Per poter usufruire nel tempo dell’indennità di disoccupazione, al beneficiario è richiesto di attivarsi al fine di rientrare nel mondo del lavoro. In particolare, entro 15 giorni dalla data in cui inizia a fruire della prestazione, il beneficiario è tenuto ad accedere al SIISL e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD). Per farlo il primo passo è inserire o aggiornare il proprio curriculum vitae, indicando la formazione e l’istruzione, le conoscenze linguistiche e informatiche, le abilitazioni e le patenti, le esperienze lavorative e i propri interessi o desiderata lavorativi.

Dopo aver pubblicato il proprio curriculum sulla piattaforma sarà possibile effettuare le altre attività necessarie per la sottoscrizione del PAD:

• Compilare la dichiarazione di Disponibilità al Lavoro (DID)

• Scegliere se mettere a disposizione delle Agenzie per il Lavoro il proprio curriculum.

Completati tutti i predetti passaggi sarà possibile compilare dati utili per la redazione del Patto Personalizzato di Servizio e navigare tra le opportunità di lavoro e formazione presenti sul SIISL.

I vantaggi per il cittadino registrato sulla piattaforma digitale sono molteplici, sia in ambito occupazionale, sia formativo. L’utente iscritto può infatti in ogni momento consultare nel dettaglio le proposte di lavoro pubblicate e manifestare interesse verso quelle più attinenti alle proprie aspettative e competenze, accedendo alla sezione Annunci. Allo stesso modo, per le opportunità formative, gli utenti iscritti al SIISL possono manifestare l’interesse a iscriversi a uno o più percorsi disponibili all’interno del proprio ambito territoriale e visualizzare importanti informazioni, come ad esempio il numero di persone che hanno concluso lo specifico percorso formativo con il rilascio di una attestazione finale e quanti fra di essi hanno poi effettivamente trovato un’occupazione.

Tutte le funzioni della piattaforma SIISL sono supportate in modo trasparente e garantite da sistemi di intelligenza artificiale, che fra le altre cose, attraverso uno specifico algoritmo permettono di calcolare un indice percentuale di affinità tra il candidato e la singola offerta di lavoro o formazione, al fine di favorire un incontro ottimale tra la domanda e l’offerta.

Clicca qui per consultare le slide del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Consulta nel dettaglio le indicazioni operative per i percettori di NASpI e DIS-COLL

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali