Webinar: le misure per gli Enti Locali nella Legge di Bilancio 2024

Prosegue in Commissione Bilancio del Senato l’esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Il ddl è atteso in Aula martedì 18 dicembre dove dovrà essere approvato e trasmesso alla Camera per l’esame e l’approvazione del testo anche da parte di tale ramo del Parlamento. I tempi sono strettissimi e al momento sono ancora in corso interventi di modifica alla proposta governativa originaria.

In considerazione del protrarsi del percorso di definizione del testo della Legge di Bilancio, al fine di essere in grado di garantire un’informazione più corretta, con elementi attendibili e utili per lo svolgimento del lavoro degli operatori degli enti locali, l’evento è stato rinviato a martedì 16 gennaio 2024, sempre con inizio alle ore 10.

Con il webinar si effettuerà una prima lettura della manovra e si analizzerà l’impatto che la manovra finanziaria avrà sulle attività degli enti locali per l’anno 2024.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A

PROGRAMMA – Martedì 16 gennaio 2024

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI

ore 10.10 RELAZIONE DELL’ESPERTO

Amedeo Scarsella, Esperto Anci Risponde

le disposizioni in materia di personale

l’impatto sulla finanza locale

contributi e sostegni finanziari

le previsioni in materia di welfare e pubblica istruzione

le misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate

le previsioni in ordine al finanziamento di opere pubbliche

ore 10.50 RISPOSTE AI QUESITI

ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.

Il tuo Ente non è ancora abbonato? Non perdere l’opportunità e scopri i Servizi di Base e come abbonarsi

Se il tuo Ente è già abbonato… ISCRIVITI compilando l’apposito form on line

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it