Natura delle sanzioni al Codice della Strada derivanti dall’attivazione dell’autovelox

Il 2023 è stato il primo anno di attivazione dell’autovelox fisso, con un incremento importante degli incassi derivanti da proventi contravvenzionali.

In considerazione dell’assenza di un trend storico di incassi, si richiede voler indicare se sia tassativamente vincolante l’indicazione dell’ammontare dell’accertamento esecutivo (costituito dall’ammontare complessivo da pagarsi entro i 60 giorni) in luogo di una somma minore, che tenga conto di una stima di mancati incassi per posizioni inesigibili, al fine di evitare un aumento esponenziale del fondo crediti di dubbia esigibilità che potrebbe comportare difficoltà a livello di gestione del rendiconto.

Si richiede inoltre se la quota da vincolare in avanzo come proventi da violazioni codice della strada sia da considerarsi al netto della quota accantonata come fondo crediti.

Risposta:

Si ritiene che il caso delle sanzioni al codice della strada derivanti alla attivazione dell’autovelox..…

Per leggere questo articolo integralmente è necessario essere registrati.

Clicca qui per accedere o qui per attivare un abbonamento “Servizi di Base – Anci Risponde”