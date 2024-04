10 aprile 2024, Webinar “Le novità 2024 in materia di commercio, polizia amministrativa e manifestazioni pubbliche”

Nel quadro del Piano di Formazione elaborato per gli Enti abbonati, Anci Digitale organizza un ciclo di webinar gratuiti su temi che afferiscono all’operatività della Polizia Locale. I webinar saranno finalizzati ad analizzare e ad approfondire varie tematiche di interesse per i Comandi, quali Commercio, Attività produttive e Polizia amministrativa, Ambiente e Rifiuti, Privacy, Videosorveglianza, Gestione del Comando di Polizia Locale, Controlli su veicoli esteri, la Piattaforma SEND e le notifiche digitali.

Il primo webinar della serie dedicata alle Polizie Locali sarà finalizzato a offrire ai partecipanti un’analisi operativa delle novità approvate con la Legge di Bilancio 2024 e le leggi collegate, di particolare interesse per l’organizzazione di eventi pubblici e nei procedimenti in materia di commercio e artigianato. Importanti sono gli spunti per gli uffici commercio, che devono istruire e concludere i procedimenti amministrativi.

Ci si soffermerà, infine, sulle procedure del controllo di polizia amministrativa da parte della Polizia Locale.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A



PROGRAMMA – mercoledì 10 aprile 2024, ore 10

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Marco Massavelli, Comandante P.O. Polizia Locale Susa (TO) ed esperto Anci Risponde

Le manifestazioni pubbliche: SCIA e controlli

Safety & Security

Modalità di assegnazione delle concessioni in sede fissa su area pubblica

Le attività commerciali e artigianali

RISPOSTE AI QUESITI

CONCLUSIONE DEI LAVORI

GLI ALTRI WEBINAR DEL CICLO PER LE POLIZIE LOCALI

POLIZIA AMBIENTALE E RIFIUTI: LA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA

Martedì 23 aprile 2024, ore 10

PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA: GLI ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DELLA POLIZIA LOCALE

Mercoledì 15 maggio 2024, ore 10

LA GESTIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SECONDO I PRINCIPI DEL PROJECT MANAGEMENT

Giovedì 30 maggio 2024, ore 10

L’INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – SEND NEI PROCESSI DELLA POLIZIA LOCALE

Data da definire

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI VEICOLI ESTERI E IL REGISTRO DEI VEICOLI ESTERI (REVE)

Data da definire

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.

Il tuo Ente non è ancora abbonato? Non perdere l’opportunità e scopri i Servizi di Base e come abbonarsi

Se il tuo Ente è già abbonato… ISCRIVITI compilando l’apposito form on line

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it