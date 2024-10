Norme di adeguamento della normativa nazionale alla governance europea dei dati

Pubblicato in GU Serie Generale n. 238 del 10 ottobre 2024 il Decreto Legislativo 7 ottobre 2024 n. 144 recante “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724“.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, di seguito denominato «regolamento», il decreto, in applicazione degli articoli 7, 13, 23 e 34 del medesimo regolamento, designa l’autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l’altruismo dei dati, nonché gli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l’accesso alle categorie di dati individuate dall’articolo 3 del regolamento, dettando la disciplina sanzionatoria per le violazioni del medesimo regolamento.

Restano ferme le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di controllo sul trattamento dei medesimi dati nonché le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale