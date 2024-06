“We Make Future” a Bologna: Fiera Internazionale su AI, Tech & Digital Innovation 2024

Quest’anno il WMF – We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Digitale AI&Tech, e Digital popola Bologna con i suoi contenuti che parlano di futuro, innovazione tecnologica, business e networking, ma anche formazione, arte, musica e divertimento. Al termine delle attività all’interno di Bologna Fiere tutta la Community del WMF si sposta nei luoghi aperti della città metropolitana con2 serate evento.

Dal 13 al 15 giugno il WMF – We Make Future, Fiera internazionale e Festival sull’Innovazione Digital, AI&Tech, propone 100 eventi di formazione, business e intrattenimento. Un acceleratore di cultura, formazione e innovazione che opera come strumento al servizio della società, mettendo in connessione l’Italia e il mondo: 3 giorni, 100 eventi e 1 format che abbina Area Fieristica, Formazione, Incontri B2B, Networking, Cultura, Concerti, Show e Intrattenimento all’interno degli spazi di Bologna Fiere.

Il programma formativo è frutto di una co-costruzione che prende spunto dalle esigenze della Community, dai trend di mercato e dai contributi dei numerosi speaker e ospiti che prendono parte al WMF 2024 da tutto il mondo con 90 stage formativi e 1.000 speaker, ogni stage sarà un evento verticale su temi come Artificial Intelligence, Social Media, Advertising, E-commerce, Brand, Content Creators e molto altro.

Gli stage formativi si suddividono in: Stage Riservati (contrassegnati da etichetta “Full Ticket”) accessibili solo con Full Ticket; Open Stage (non contrassegnati da etichette) accessibili con tutte le tipologie di Ticket (Fiera – Mainstage – Full); Mainstage a cui è possibile accedere solo con i TicketMainstage e Full. Per INFO pagina dedicata al programma.

Fonte: comune di Bologna