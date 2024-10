MIMIT:  nuovo regime di aiuti «Mini contratti di sviluppo

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 2443 del 16 ottobre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024 sono state definite le modalità di attuazione del nuovo strumento agevolativo, istituito dall’art. 8, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, volto a sostenere la realizzazione di piani di investimento di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, nelle aree territoriali previste dal Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).

Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale