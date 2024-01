Volterra avvia un hub di facilitazione digitale

Si apre un nuovo Punto Digitale Facile (PDF) finanziato dalla Regione Toscana con fondi Pnrr, l’iniziativa consente ai cittadini, meno avvezzi con la tecnologia, di ottenere supporto per fruire di competenze che consentano di diventare progressivamente autonomi nel rapporto con la tecnologia.

Nel “Punto Digitale Facile” sarà fornito ai cittadini supporto e formazione sui servizi online della Pubblica Amministrazione, sarà possibile attivare la Posta Elettronica (ordinaria e pec), i Pagamenti Digitali, la Carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali Sanitari Regionali, attivare e consultare il fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma anche prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto e accedere ai servizi on line del Comune di Volterra. La sede dello sportello di facilitazione digitale è presso la Biblioteca Guarnacci ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18. I cittadini, oltre a fruire di assistenza da parte di un operatore, hanno la possibilità di sfruttare le opportunità di una postazione informatica dedicata.

Il sindaco di Volterra, Giacomo Santi, inaugurerà questo servizio che si propone di fornire un aiuto a coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi come computer e cellulari.

Fonte: comune di Volterra