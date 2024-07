MIMIT: Voucher per consulenza in innovazione, pubblicato il 3° elenco delle domande agevolabili

Dopo la pubblicazione del decreto direttoriale 5 febbraio 2024 e del decreto direttoriale 28 marzo 2024, nei quali sono stati definiti gli elenchi delle domande di agevolazione che risultavano finanziabili, il Ministero, a seguito di una verifica sulle istanze in approfondimento istruttorio, ha pubblicato un 3° elenco di istanze ammesse. Con il 3°elenco pubblicato, nell’ambito del Voucher per consulenza in innovazione – Secondo sportello sono state ammesse ulteriori 44 progetti per un ammontare di agevolazioni concesse pari a euro 1.261.243,00.

La misura ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa presenti sul territorio nazionale.

A tal fine il Voucher per consulenza in innovazione – Secondo sportello favorisce la crescita di competenze manageriali delle PMI, che grazie all’incentivo possono avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Per informazioni: Voucher per consulenza in innovazione – Secondo sportello

Ufficio competente:

Divisione IX. Interventi per il sostegno all’innovazione e alla competitività delle imprese

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy