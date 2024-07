Fondo per la crescita nell’ambito delle tematiche della «Specializzazione intelligente», da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 165 del 16 luglio 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 luglio 2024 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nelle nei territori delle regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2023.

Il decreto direttoriale modifica i termini precedentemente stabiliti dal decreto direttoriale 7 maggio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2024, fissando alle ore 10,00 del 10 settembre 2024 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazioni, con possibilità di procedere alla pre-compilazione dal 2 settembre 2024.



In allegato al medesimo decreto è riportata la tabella sui punteggi e le soglie minime di accesso relativi alla valutazione dei progetti, che sostituisce l’analoga tabella di cui all’allegato n. 8 al citato decreto 7 maggio 2024. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 5 luglio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale