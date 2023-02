Voghera promuove un Ciclo di incontri dedicati al digitale

Il Comune di Voghera ha deciso di lanciare un progetto dedicato alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema del digitale: oltre 20 incontri pubblici, suddivisi in workshop, laboratori e conferenze dedicate al mondo dell’innovazione e della cultura digitale che si svolgeranno all’HUB Voghera Digital.

L’iniziativa “Voghera Digital: cultura digitale per tutti”, punta a contaminare l’intera cittadinanza, ossia giovani, adulti, anziani e persone che per cultura o età risultano ai margini della società digitale, educandola all’utilizzo dello strumento digitale e dei social. Le occasioni divulgative coinvolgono anche aziende e il territorio con ospiti che aiuteranno l’Amministrazione nel ruolo di facilitatore rafforzando opportunità di ricerca e innovazione e veicolando informazioni sui servizi esistenti come la digitalizzazione dei processi amministrativi. L’obiettivo del progetto è di sensibilizzare l’intera cittadinanza, giovani, adulti, anziani, privati ed aziende sul tema del digitale, educandoli ad un utilizzo consapevole dello strumento digitale (smartphone, tablet, e PC) e dei social.

Fonte: Comune di Voghera