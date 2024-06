Viminale: il Dossier – Elezioni europee 2024

Il Dossier è rivolto, oltre che agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire il procedimento elettorale per le elezioni europee. All’interno vi sono notizie sulle precedenti elezioni, sull’evoluzione del sistema elettorale, sulle varie fasi procedurali, nonché sulle operazioni di voto e di scrutinio.

Inoltre, con separata pubblicazione, che costituisce un allegato al Dossier, sono fornite, sia per le elezioni europee, che per le contestuali consultazioni amministrative, ulteriori informazioni sugli elettori, sulle sezioni, sulle liste ammesse e sul numero dei candidati, arricchite da numerose tabelle analitiche e grafici, relative anche alla nuova sperimentazione del voto a distanza per gli studenti fuori sede, oltre che da varie curiosità

(Giugno 2024 – rev.1.0)

I dati relativi alle sezioni speciali istituite per gli studenti che votano fuori sede (addendum apposito) saranno a breve disponibili.

Fonte: Ministero dell’Interno