Viminale: 187 mln di euro erogati per piccole e medie opere e per progetti di rigenerazione urbana

La Direzione centrale per la Finanza Locale del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Viminale ha erogato, ad oltre mille enti titolari di importanti interventi, risorse per 187 mln di euro.

In particolare sono state versati:

– € 115.866.618,02 in favore di 124 Enti a titolo di anticipo per gli investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana;

– € 40.853.405,55 a 1.075 enti, a titolo di acconto corrispondente complessivamente al 95% del contributo per le Piccole Opere;

– € 31.015.215,54 a 124 Comuni per gli investimenti in progetti di medie opere.

«I progetti di rigenerazione urbana sono un tassello fondamentale della più ampia strategia del governo Meloni e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per garantire la sicurezza dei territori affrontando le situazioni di emarginazione e degrado sociale, ad esempio nelle periferie urbane. Interveniamo con oltre 115 milioni di risorse del Pnrr per migliorare la qualità degli spazi urbani e del tessuto sociale e ambientale, favorendo l’inclusione e costruendo una cultura della sicurezza partecipata con il coinvolgimento di istituzioni e cittadini» ha dichiarato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

Maggiori informazioni sono disponibili ai seguenti link:

– https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-27-fe…;

– https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-28-fe…;

– https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-dell8-mar….

Fonte: Ministero dell’Interno