Salerno: online il nuovo Geoportale

E’ online il nuovo Geoportale del Comune di Salerno, presentato in questi giorni dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e realizzato con il supporto della Geosafety S.r.l. Il Geoportale è un Sistema Web GIS che permette ai cittadini di accedere in modo rapido ed intuitivo alle informazioni riguardanti la pianificazione urbanistica comunale.

Il nuovo strumento, che rappresenta un’evoluzione dei tradizionali SIT attraverso l’uso di applicazioni web per la condivisione delle informazioni territoriali (web-GIS) rappresenta uno strumento di comunicazione e condivisione circa lo stato del territorio e le scelte programmatiche che lo riguardano. Tale strumento innovativo, imprescindibile per una pubblica amministrazione smart, si integra con gli obiettivi e la mission dell’Urban center virtuale, piattaforma web nata per favorire l’informazione, la comunicazione e la partecipazione sui temi legati al territorio e finanziata nella precedente annualità dello stesso programma.

Il Geoportale consente, oltre che di accedere più rapidamente agli elaborati riguardanti il Governo del Territorio, di visualizzare ed interrogare la cartografia, eseguire ricerche sui dati, misurare aree e distanze, stampare estratti di mappa, incrociare le informazioni urbanistiche con i dati catastali, effettuare consultazioni e stampe dinamiche di porzioni di territorio e/o specifici livelli informativi, con relativa norma di riferimento. Il Geoportale rende consultabili le carte dello stradario e la carta tecnica comunale aggiornata. Il servizio è in implementazione, e si prevede di rendere disponibile anche la funzionalità di download dei dati territoriali in formato .shp, al fine di fornire un supporto tecnico ai professionisti ed è raggiungibile al seguente link: https://puc.comune.salerno.it/

Fonte: comune di Salerno