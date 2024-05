Incremento al 30% della quota di anticipazione per i progetti di rigenerazione urbana PNRR

Con comunicato del 23 maggio 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Rerritoriali da notizia che in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.56/2024, la quota di anticipazione ordinaria dei finanziamenti PNRR è stata incrementata al 30% dell’importo del contributo concesso.

Alla luce della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 21 del 13 maggio 2024, ai Comuni beneficiari delle risorse PNRR-M5C2I2.1. Rigenerazione urbana, sono fornite indicazioni operative in merito alle modalità di trasmissione delle richieste di anticipazione.

Nello specifico, si invitano i Soggetti Attuatori di interventi di rigenerazione urbana a trasmettere l’istanza di cui al format in allegato, debitamente motivata e necessaria per l’ulteriore anticipo del 20% per il/i solo/i progetto/i indicato/i nella tabella allegata (cfr. M5C2I2-1-CUP per richieste di anticipo) per cui risulta erogata unicamente la somma del 10% di acconto e quindi non riconosciuta l’intera anticipazione nella misura complessiva del 30%.

L’istanza di cui al formatin allegato dovrà essere trasmessa entro il prossimo 28 maggio all’indirizzo di posta elettronica rigenerazioneurbana.fl@interno.it con oggetto: “Circolare n. 21/2024 – Richiesta anticipazioni – Comune di XXX” al fine di valutare nel più breve periodo la richiesta anche sulla base dello stato di avanzamento finanziario dei progetti risultante dal sistema ReGiS per procedere al successivo trasferimento.

Qualora i dati dei progetti risultanti dal sistema ReGiS siano incompleti, incoerenti ovvero non aggiornati, l’Amministrazione provvede all’erogazione soltanto a seguito dell’aggiornamento/correzione dei dati sul sistema ReGiS da parte del Soggetto Attuatore.

Si invitano, pertanto, i Soggetti Attuatori coinvolti ad implementare i dati di monitoraggio a sistema sia relativamente all’aggiornamento fisico/procedurale degli interventi (associando le relative procedure lavori aggiudicate avendo cura di compilare le schede del CIG per la fase aggiudicazione) sia in termini di piano dei costi e del relativo avanzamento finanziario.

Fonte: DAIT