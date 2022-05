Verso #PAdigitale2026, aprile 2022

Aprile ha anche permesso di ascoltare le numerose realtà locali del nostro Paese.

Il 6 aprile abbiamo avuto modo di incontrare grazie ad ANCI Calabria i comuni dell’area. Dopo i saluti istituzionali da parte del presidente ANCI Calabria Marcello Manna e di Lisa Sorrentino, assessore del comune di Rende, i rappresentanti del Transformation Office del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno illustrati ai circa 30 rappresentanti dei comuni collegati i primi avvisi pubblicati. “Ritengo sia fondamentale impegnarsi in un vero e proprio cambiamento culturale che porti noi amministratori e il personale degli uffici pubblici a cogliere quotidianamente i benefici della tecnologia”, così ha dichiarato il presidente di ANCI Calabria Marcello Manna.

Oltre 200 Comuni piemontesi hanno invece partecipato ai lavori della Consulta Innovazione e Smart Cities di ANCI Piemonte di lunedì 11 aprile. L’incontro, svoltosi in modalità mista e moderato dal direttore di ANCI Piemonte Marco Orlando, si è aperto con i saluti del vicepresidente all’Innovazione Michele Pianetta “Ancora una volta all’attenzione della Consulta sono stati posti temi di stretta attualità, come dimostra del resto l’interesse manifestato dai partecipanti attraverso le numerose domande e le osservazioni formulate”, ha sottolineato Pianetta. All’evento hanno partecipato anche Erika Molino di CSI Piemonte e Matteo Marnati, Assessore all’Innovazione della Regione Piemonte.

Il 12 aprile siamo stati ospiti di ANCI Liguria e Regione Liguria. Dopo i saluti istituzionali di Andrea Benveduti (Assesore allo sviluppo economico e digitalizzazione del territorio di Regione Liguria) e di Adolfo Olcese (Sindaco di PIeve Ligure e coordinatore della Commissione digitale di ANCI Liguria), si è svolto un interessante incontro moderato dal direttore generale di ANCI Liguria Pierluigi Vinai e che ha visto la partecipazione anche di Isabella Lanzone (Regione Liguria) e Riccardo Battaglini (Liguria Digitale).

Il 14 aprile invece si è svolto un incontro, in videoconferenza, organizzato da ANCI Sicilia. “Una PA efficace deve saper supportare cittadini e imprese con servizi sempre più performanti e accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale. La digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi pubblici è un impegno non più rimandabile e una grande opportunità per il futuro, nonché l’unica soluzione in grado di accorciare le distanze tra enti e individui, riducendo i tempi della burocrazia” ha dichiarato Mario Emanuele Alvano, segretario generale di ANCI Sicilia. All’incontro hanno partecipato oltre 140 rappresentanti degli enti comunali.

Ospitati dalla Città Metropolitana di Cagliari il 20 aprile i rappresentanti del Transformation office del Dipartimento per la trasformazione digitale hanno incontrato i comuni dell’area, in un evento che ha visto la partecipazione di enti anche della Provincia del Sud Sardegna. Il Sindaco metropolitano Paolo Truzzu, assieme al Direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli hanno guidato i lavori, in cui si è dato ampio spazio alle domande delle PA locali.

Il 21 aprile 2022 ANCI Lombardia ha realizzato, in collaborazione con il Dipartimento, il webinar “PA digitale 2026: misure, risorse e strumenti per la transizione digitale dei Comuni”. Oltre 200 partecipanti hanno seguito l’evento aperto da Egidio Longoni, Vicesegretario generale ANCI Lombardia: “Il PNRR offre un’occasione irripetibile per digitalizzare i Comuni. ANCI Lombardia sarà al fianco dei Comuni, informandoli costantemente e attivandosi affinché vi sia la necessaria assistenza tecnica“. Oltre ai rappresentanti del Trasformation Office del Dipartimento per la trasformazione digitale, hanno partecipato Stefano Toselli (AnciLab) e Maurizio Piazza (ANCI Lombardia).