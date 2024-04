Livorno forma i cittadini all’uso dei servizi digitali pubblici

Per aiutare i cittadini over 50 il Comune di Livorno ha deciso di promuovere un corso gratuito finalizzato all’acquisizione di competenze digitali di base e all’uso dei servizi digitali pubblici. Tramite lo stanziamento di risorse comunali, l’Ufficio Servizi Informativi del Comune ha progettato un corso che toccherà alcuni argomenti, fra cui l’uso dello SPID e della CIEID, per accedere ai portali pubblici tanto da smartphone quanto da pc.

L’obiettivo è avvicinare la popolazione all’uso delle risorse digitali della PA fra cui il sito dell’INPS, dell’ASL e ovviamente del Comune.

Martedì 9 aprile alle 17.30 all’ex Circoscrizione 1 ci sarà un incontro a cura degli informatici del Comune per guidare i cittadini a districarsi nei siti web dell’INPS, dell’ASL e del Comune, in quei mondi digitali di cui non possiamo fare a meno, ma che risultano complicati. Il corso, che rientra nel progetto del Punto Digitale Facile, è libero e gratuito, basterà presentarsi il 9 aprile alle 17.30 nel Salone Pamela Ognissanti al Centro Servizi al Cittadini (ex Circoscrizione 1) via Gobetti 1.

Fonte: comune di Livorno