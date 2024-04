Bari Capitale Digitale: torna ABCD, l’evento dedicato alla città

Bari può diventare il faro dell’Adriatico capace di attrarre talenti e diventare una Capitale Digitale dove lavorare, fare rete e impresa? Questa è la sfida che, da 3 edizioni, accompagna ABCD A Bari Capitale Digitale, l’evento che il 12 e 13 aprile ha ospitato più di 1000 partecipanti nel capoluogo.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Regione Puglia, ha posto l’accento sulle opportunità che le imprese del digitale hanno per insediarsi nel territorio cittadino e in Puglia, attraendo talenti e valorizzando le competenze degli abitanti del territorio e lo sforzo che ha coinvolto i numerosi attori dell’ecosistema innovativo barese per promuovere opportunità di sviluppo e il capitale umano Made in Sud. La Puglia conta più di 600 startup innovative e la città di Bari è 5° nella classifica delle città più innovative d’Italia.

Durante la 2 giorni si sono alternati professionisti, imprenditori e policymaker per condividere esperienze, idee e storie di successo attorno a 4 filoni: l’iperconsumismo, la sostenibilità, i dati e l’intelligenza artificiale, il rapporto fra lavoro produttività e benessere e, infine, una riflessione sul tema dei trend e declini demografici.

“Bari, ha sottolineato l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, nella conferenza stampa di apertura dell’evento, è Capitale del Digitale grazie a un lavoro di squadra e alla forza di un ecosistema che ha permesso a numerose imprese del digitale di insediarsi in Puglia con importanti risultati, non solo in termini occupazionali, ma anche di accrescimento e valorizzazione delle competenze. In questo contesto, ‘A Bari Capitale Digitale’ ha un doppio valore, da un lato, ci consente di ribadire lo sforzo sinergico di questi anni che ha coinvolto i numerosi attori dell’ecosistema dell’innovazione; dall’altro, ci permette di riflettere sull’enorme capitale umano, quello dei tanti pugliesi di rientro, che come i protagonisti di questa iniziativa hanno scelto di tornare e investire nella regione. L’augurio è che ABCD diventi sempre più fonte di ispirazione per l’intero territorio”.

In questi anni ABCD si è affermato come il punto d’incontro per piccole e grandi aziende, startupper, giovani professionisti, studenti e istituzioni. Il programma dell’edizione 2024 ha visto 2 giorni di k-note speech, tavole rotonde e workshop allo Spazio Murat e al Teatro Kursaal con 50 speaker tra cui tanti ospiti istituzionali e di rilievo internazionale. Al centro del dibattito tematiche come southworking e occupazione, innovazione, economia, social marketing e sostenibilità nel Mezzogiorno, con l’obiettivo di ispirare e formare il pubblico per cogliere le opportunità offerte dal PNRR e creare il cambiamento di mindset necessario per innovare e fare impresa al Sud. Info: https://abaricapitaledigitale.com/.

Fonte: comune di Bari – Regione Puglia