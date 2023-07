Valditara: “Collaborazione straordinaria con Comuni. Su asili nido 91% delle aggiudicazioni”

“Essere qui con voi Comuni che rappresentate l’Italia nel suo complesso e parlare di dati concreti costruiti per interesse dei cittadini è un piacere”. Così il ministero dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo alla seconda giornata di ‘‘Missione Italia 2021-2026, Pnrr dei Comuni e delle Città’, l’evento organizzato dall’Anci in collaborazione con IFEL con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali coinvolti nell’attuazione in Italia del piano Next Generation Eu.

Sottolineando la straordinaria collaborazione tra il governo, il mio ministero, i Comuni e l’Anci, il ministro ha subito dato un dato importante ovvero, riferendosi ai lavori per gli asili nido “siamo al 91% delle aggiudicazioni. Un successo che abbiamo maturato e costruito insieme per il bene dei cittadini”.

Puntando lo sguardo sugli investimenti, Valditara ha poi puntualizzato che le previsioni di spesa tra gennaio e dicembre 2023 sono di due miliardi e 800 milioni di euro e ad oggi “tra gennaio e giugno sono stati spesi un miliardo e 559 milioni di euro, sia per i progetti in essere sia per quelli nuovi, quindi siamo pienamente in linea con le tempistiche del Piano”.

Il ministro per l’Istruzione e il merito ha poi annunciato l’intenzione di “istituire uno sportello che consenta un dialogo costante con gli enti locali, che vada oltre il tema del Pnrr, per un confronto, ogni quindici giorni all’insegna della cooperazione, tra ministero e territorio”, così da essere di costante supporto all’azione dei sindaci.

Fonte: ANCI