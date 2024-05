Università di Pisa: al via Start Attractor la nuova struttura per favorire l’innovazione

L’Università di Pisa, insieme a Ferrero e Sofidel, ha lanciato Start Attractor, un incubatore che relaziona il mondo delle imprese, del lavoro e degli investitori per produrre idee innovative valorizzando le conoscenze e promuovendo un ecosistema sostenibile per la crescita culturale, sociale ed economica del territorio. Si tratta di un’iniziativa che nasce grazie all’interessamento di 2 partner provenienti dal tessuto delle imprese anche se in corso di acquisizione nuovi sostenitori.

La missione di Start Attractor è quella di effettuare investimenti su idee innovative che possano rappresentare un valore aggiunto per il territorio sostenendo progetti di open innovation e avviando incontri che relazionino i bisogni delle grandi aziende e l’offerta di innovazione rappresentata dalle soluzioni prodotte dall’ecosistema innovativo che ruota attorno all’Università di Pisa. 2 grandi partner hanno firmato un’espressione di interesse: Ferrero e Sofidel SPA e sono in corso negoziati con altri partner che potranno unirsi al gruppo.

“Il legame tra il mondo produttivo e l’Università di Pisa è essenziale, e lo dimostrano anche i nostri investimenti, dichiara il Rettore Riccardo Zucchi.”.

Durante l’evento Converging Skills, sono state anticipate le attività e l’organizzazione di Start Attractor, il piano di crescita per i prossimi anni (il piano di assunzioni dovrebbe prevedere 5 posizioni, in crescita fino a 15) e gli investimenti da parte dell’Università ed è stata annunciata la costituzione di un club con piano delle attività e costi di accesso per aziende, start-up, gruppi di ricerca, investitori.

Fonte: Università di Pisa