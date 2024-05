Trento: prima edizione del “Trento Open Festival – Libertà di innovare”

A Trento, presso la School of Innovation, dal 6 all’8 giugno, si terrà la 1° edizione del “Trento Open Festival – Libertà di Innovare”. Il Festival vuole essere un luogo d’incontro fra numerose realtà aziendali, professionali, di ricerca e la cittadinanza le cui attività si legano all’utilizzo o sviluppo di tecnologie aperte, tra cui open-source software, open data e open hardware: dalla ricerca alle startup, dalle imprese alle pubbliche amministrazioni, dagli investitori ai professionisti del settore.

Gli obiettivi dell’iniziativa si estrinsecano in:

• Aumentare la consapevolezza su questioni economiche, legali e tecnologiche relative all’open source.

• Favorire la coesione e il networking tra le realtà che ruotano attorno alle tematiche dell’open source.

• Condividere conoscenze e sviluppi recenti per ispirare l’innovazione e promuovere la collaborazione.



Gli interventi e le attività in programma si focalizzano sulle tematiche relative all’innovazione e alla collaborazione nell’era digitale, legate a licenze e approcci aperti. A questo link trovate il programma e la possibilità di iscrivervi alle attività: https://www.trentinoinnovation.eu/partecipa/trento-open-festival-dellopen-source/

La Provincia autonoma di Trento si pone sempre di più come laboratorio d’avanguardia in Europa per le infrastrutture pubbliche digitali dove i sistemi pubblici digitali hanno un’importanza strategica e servono a garantire i diritti di cittadinanza digitale su scala nazionale ed europea e a favorire la competitività delle imprese che possono ampliare e potenziare i servizi erogati. Al Festival dell’ Economia 2024, a maggio, una discussione sul tema ha coinvolto i principali attori istituzionali (OCSE e Commissione Europea) e industriali (PagoPA e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) a partire dalla sperimentazione in corso in Trentino dove vengono testati casi d’uso concreti del portafoglio digitale europeo EUDI.



Fonte: Hub Innovazione Trentino