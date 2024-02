Torna “M’illumino di meno”

La campagna di sensibilizzazione “M’illumino di Meno”, promossa da Rai Radio2 con il programma Caterpillar, giunge quest’anno alla XX edizione. La Legge n. 34 del 27 aprile 2022 ha istituito la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili nella data del 16 febbraio, anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto nonché della prima edizione della campagna.

“No borders” è il titolo della 20esima edizione dell’iniziativa che guarda lontano e spegne i confini, invitando tutti nell’adesione a cercare alleanze internazionali, tramite i gemellaggi per i comuni, i progetti internazionali per le scuole, le università e la ricerca, le sedi all’estero per le aziende.

Come ogni anno, le scuole di ogni grado sono invitate ad organizzare in occasione del 16 febbraio una o più iniziative legate ai temi del risparmio energetico e della sostenibilità, ma anche a coinvolgere nell’adesione istituti stranieri con cui sono in contatto tramite progetti internazionali. Per la realizzazione delle attività, le scuole possono consultare il Decalogo di M’illumino di Meno sul sito https://www.rai.it/milluminodimeno/

Per partecipare a M’illumino di Meno 2024 è necessario registrare la propria adesione sul sito https://www.rai.it/milluminodimeno/, #milluminodimeno.

Fonte: Rai Radio2