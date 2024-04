Rifiuti: MASE avvia test volontario per funzionalità RENTRI

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica avvia una fase di test su base volontaria del RENTRI con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali e di Unioncamere, dedicata agli utenti del Registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti. Il test avviene in ambiente dimostrativo ed è raggiungibile dal portale del RENTRI (www.rentri.gov.it) con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale, con l’obiettivo di avvicinare gli utenti al nuovo sistema.

Si potranno analizzare le informazioni da trasmettere in sede di iscrizione oltre a verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale e per la vidimazione ed emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo; inoltre sarà possibile testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI stesso.

Le diverse funzioni verranno rilasciate in ambiente DEMO nell’arco dei prossimi mesi, a partire dal 16 aprile, operatori e delegati potranno testare le procedure di iscrizione, la vidimazione e l’emissione del FIR cartaceo, la trasmissione della copia completa e la stampa del format di registro di carico e scarico. I produttori di software potranno accedere ai servizi e alla documentazione relativi a: vidimazione digitale del FIR cartaceo e trasmissione della copia, vidimazione digitale e trasmissione dei dati del registro di carico e scarico digitale, utilizzo di strumenti di identità digitale e di sottoscrizione. L’ambiente DEMO del RENTRI sarà accessibile anche dopo l’avvio a regime del sistema.

Fonte: MASE