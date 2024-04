Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica, modifica dei termini sugli obblighi rendicontativi

Con comunicato del Ministero del’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in GU Serie generale n. 95 del 23 aprile 2024, avente ad oggetto “Modifica dei termini per adempiere agli obblighi rendicontativi previsti dall’avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la sostenibilita’ e l’efficienza energetica – relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)” si da notizia che:

è stato adottato dal direttore generale Incentivi energia il decreto n. 71 del 15 aprile 2024 che prevede, per i progetti finanziati con l’avviso pubblico del 4 ottobre 2022, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022 denominato «C.S.E. 2022 – Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica», il differimento al 15 maggio 2024 entro le ore 17,00 del termine per adempiere agli obblighi rendicontativi di cui all’art. 9.3 punto (ii) dell’avviso stesso.



Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:



https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-soste nibilita-e-l-efficienza-energetica

Fonte: Gazzetta Ufficiale